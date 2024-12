Chiavari: uccise la nonna, ma era totalmente incapace di capire ciò che faceva

E’ la mattina dello scorso 21 settembre. Simone Monteverdi 20 anni è a Chiavari icon la nonna Andreina Canepa, 82 anni nella casa di corso Lavagna. Ad un tratto, dopo l’ennesima violenta lite, il giovane colpisce a morte la donna con un paio di forbici che in un primo momento il giovane dice di avere lanciato poi dalla finestra. In seguito dirà di non ricordare nulla. La perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ed eseguita dal medico legale Maurizio Balestrino dice che Monteverdi: “al momento dei fatti, per infermità mentale, era in tale stato di mente da abolire la sua capacità di intendere e di volere. E’ socialmente pericoloso e per questo deve essere trasferito in una Rems” (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Dopo l’omicidio il giovane era stato rinchiuso a Marassi in regime di alta sorveglianza; ora è probabile che il pubblico ministero Francesca Rombolà ne chieda il trasferimento in una Rems, forse in quella di Prà.

