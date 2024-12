Da Andora alla Maratona di New York per conseguire un Master in alte prestazioni: la storia di Maddalena

Andora. Si chiama Maddalena Jamiolkowski , ha 55 anni, con residenza ad Andora, Laureata in Architettura, con un Master in Ergonomia Poli-To, madre di due figli di 25 anni, e a novembre 2024, ha partecipato e terminato la maratona di New York. Questa prova, fa parte di un percorso di studio e preparazione professionale e personale che sempre più persone intraprendono in Italia. L’obiettivo è ottenere una certificazione al Master Micap Master internazionale in Alte Prestazioni di Coaching , che sviluppa capacità di Leadership, di motivazione, insegna a gestire e far crescere le persone nel team di lavoro. Si studiano e sostengono esami teorici in Negoziazioni Complesse, Marketing Strategico Automatizzato, Leadership in azione e Coaching con formatori Ceo, ma anche prove fisiche che sviluppano la capacità decisionale in situazioni di stress.

Maddalena Jamiolkowski ha superato, ad esempio, la prova “peso forma”, durata un anno, in cui è stata monitorata costantemente, per sviluppare disciplina, determinazione, capacità e rinuncia. Ha partecipato anche ad un campo di sopravvivenza nel maggio 2024: una settimana senza cibo, né cambi, telefono, orologio, dormendo per terra, senza tenda e con pioggia 4 giorni su 7, in isolamento dalle 17 p.m. alle 6 a.m. smarcando prove di abilità’, forza, determinazione orienteering da Marines, affrontando ponti tibetani, salite bendati nel fango, orienteering al buio, e svariate prove sfidanti.

