Dati AGENAS sull’Asl5, Baruzzo: “Gli spezzini stanno pagando un prezzo altissimo in termini di accesso alla salute”

La consigliera regionale Carola Baruzzo, del Gruppo Partito Democratico, ha illustrato oggi in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta immediata in Consiglio Regionale, firmata anche dai colleghi consiglieri del PD, per fare luce sulla grave situazione delle prestazioni sanitarie della ASL5 spezzina, come evidenziato dai recenti dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). L’interrogazione trae origine dal rapporto presentato il 28 novembre 2024, che fornisce una valutazione multidimensionale delle performance delle aziende sanitarie italiane, sia territoriali che ospedaliere. I dati aggiornati al 2023 collocano la ASL5 tra le peggiori aziende sanitarie del Paese, risultando la peggiore del Nord Italia e tra le ultime tre su ventisette aziende sanitarie operanti in territori con meno di 250mila abitanti. Dalla relazione emerge un dato ancor più preoccupante: la ASL5 Spezzina si posiziona come la terza peggiore in Italia nell’area delle cure primarie, parte dell’assistenza distrettuale, evidenziando una grave carenza di medici di base, pediatri di libera scelta e servizi di guardia medica, con un impatto diretto sul diritto alla salute della popolazione locale.

“I cittadini spezzini stanno pagando un prezzo altissimo in termini di accesso alla salute”, ha dichiarato Carola Baruzzo. “Servono investimenti per colmare le lacune del sistema sanitario, soprattutto in un territorio che presenta già criticità evidenti”. Con l’interrogazione, la consigliera Baruzzo chiede al Presidente della Giunta Regionale Bucci e all’ Assessore alla Sanità Nicolò di chiarire se siano state previste azioni concrete per rafforzare la rete territoriale di cure primarie della ASL5. “Sono insoddisfatta della replica dell’assessore Nicolò. Sui dati di AGENAS la contestazione dell’assessore è ridicola, visto che li ha forniti la stessa ASL all’Agenzia e la Regione, semmai, doveva controllarli prima. Sulla carenza di medici di medicina generale, le misure a cui fa riferimento l’assessore sono solo misure tampone che non risolvono il problema strutturalmente. Se il sistema non è del tutto collassato è per la generosità dei medici che hanno accettato, ad esempio, di alzare il numero massimale dei pazienti o di tardare i pensionamenti. Ci sarebbe inoltre da fare un ragionamento serio sul reclutamento per coprire le aree interne e periferiche, sempre più sguarnite e in cui è difficile mandare medici se non si prevedono anche incentivi ad hoc. È necessario agire con assoluta tempestività per garantire servizi sanitari adeguati e capillari ai cittadini della nostra provincia. Siamo stanchi di essere la Cenerentola delle ASL liguri” conclude Baruzzo.

