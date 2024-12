Ddl sicurezza, i comitati scendono in piazza: “Difendiamo il diritto di manifestare il dissenso”

Genova. Un presidio di protesta contro le nuove norme introdotte del ddl Sicurezza è stato lanciato dalla Rete liguria dei comitati per portare ancora una volta in piazza le vertenze delle tante associazioni del territorio, genovesi e liguri, insieme alle nuove preoccupazioni legate alla stretta introdotta dal governo Meloni in materia di ordine pubblico.

“La nuova legge indebolisce gli strumenti di lotta e contrasto alle mafie e alla corruzione – spiegano i promotori – mentre viene criminalizzata la povertà. Oltre a questo c’è un vero e proprio attacco al diritto di sciopero, uno strumento fondamentale per la nostra democrazia e soprattutto per esprimere il proprio pensiero anche criticamente, cosa sempre più difficile nel nostro paese. Per questo motivo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, per difendere il diritto di critica e di manifestare il proprio dissenso”.

» leggi tutto su www.genova24.it