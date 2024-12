Felettino, Natale: “Il cronoprogramma non c’è, Bucci parte già con l’annuncite”

Nella seduta odierna del Consiglio Regionale Davide Natale (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino. Il consigliere ha ricordato che a luglio 2024 la Giunta comunicò che il termine delle operazioni di verifica e della successiva approvazione del progetto era stato fissato nella metà di agosto 2024, ma che a novembre 2024 il Rina Check ha richiesto ulteriori revisioni e integrazioni, rilevando che questo potrebbe comportare nuovi ritardi. “Si rivelano purtroppo fondate – ha detto – le nostre obiezioni alle dichiarazioni del presidente Bucci sul presunto avvio dei lavori per il nuovo del Felettino. Una cosa è tagliare l’erba cresciuta a causa dell’abbandono di quel sito, una cosa è dichiarare operativo un cantiere. In questo caso si presuppone ci sia un progetto esecutivo verificato e un cronoprogramma dettagliato. Che a oggi non esiste. Dal 2016 c’è sempre stata poca cautela nelle comunicazioni delle varie giunte di centrodestra su questo tema tra conferenza stampa, sopralluoghi e uscite social. Bucci parte con la stessa tendenza all’annuncite, ma i cittadini spezzini chiedono serietà su un tema, quello delle strutture della sanità pubblica, che riguarda la vita di tante persone”.

L’assessore all’edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone ha dichiarato che la data più idonea per l’avvio del cantiere avverrà quando sarà validato il progetto esecutivo da parte di Asl5 e che, dunque, l’avvio dovrebbe essere a fine anno. L’assessore ha aggiunto che gli 850 giorni previsti nell’assegnazione dell’appalto per eseguire i lavori non mutano.

