Incontro tra Bucci e i sindaci savonesi, Melgrati indica le priorità: “Il Ppi di Albenga, i cantieri autostradali e la diga soffolta”

Alassio. Durante l’incontro che si è svolto ieri, lunedì 16 dicembre, tra il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e i sindaci della provincia di Savona, volto a far emergere le maggiori priorità del territorio, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha presentato tre punti, riguardanti la richiesta almeno dell’apertura 24 ore su 24 del Punto di Primo Intervento di Albenga; la rimozione dei cantieri autostradali nei fine settimana e nei giorni festivi, al fine di evitare gravi disagi al traffico, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica; infine, ha caldeggiato il sostegno da parte della Regione per la realizzazione ad Alassio di una diga soffolta, ritenendola un’opera indispensabile per la protezione della costa e per preservare la spiaggia.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale e consigliere comunale di Alassio Rocco Invernizzi.

