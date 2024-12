Laboratorio “stellato” per gli studenti dell’alberghiero di Sarzana

Sognano di diventare chef, di stare in sala o di fare i barman i ragazzi della prima classe dell’alberghiero di Sarzana impegnati in questi giorni in laboratori “sul campo”, in cucina e in sala da Fuin, attività di piazza Matteotti di Giacomo Devoto, chef fresco di Stella Michelin con “Locanda de Banchieri” a Fosdinovo. “Siamo soddisfatti – sottolinea la preside Silvia Arrighi – perché i ragazzi hanno la possibilità di uscire dalla scuola e confrontarsi con una realtà che opera quotidianamente e in spazi diversi rispetto a quelli a cui sono abituati. Questi primi tre mesi a Sarzana hanno avuto ottimi riscontri per l’istituto – aggiunge – l’alberghiero ha suscitato grande curiosità nel territorio e abbiamo già avuto numerose richieste per il prossimo anno nel quale contiamo di proseguire anche con questa esperienza dei laboratori”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com