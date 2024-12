Natale alle Terrazze con imperdibili appuntamenti

Al Centro Commerciale Le Terrazze arriverà Babbo Natale pronto per incontrare tutti bambini presso l’Ascensore nel Villaggio di Natale da sabato 21 a martedì 24 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 20. Se un sorriso è un piccolo gesto, per i più piccoli vuol dire tanto: nasce dall’attenzione che dedichiamo loro e dall’amore che possiamo trasmettergli. E sono tante le famiglie de Le Terrazze che anche quest’anno stanno donando al Teletrasformatore di Babbo Natele tanti giochi nuovi ed usati, per dare una seconda vita ai giocattoli ed un sorriso ad altri bambini in collaborazione con Croce Rossa Italiana della Spezia. Il Teletrasformatore sarà attivo fino al 6 gennaio, nella galleria al piano zero, un progetto per dare un abbraccio a tutti i piccoli del territorio che donano e che ricevono. Per ulteriori informazioni visitare: www.le-terrazze.it

