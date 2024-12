Natale: “Liguria perde più del 18 percento di fatturato nei primi nove mesi del 2024, conferma del fallimento del centrodestra”

“La Liguria perde il 18,5 per cento del fatturato nei primi nove mesi del 2024. Un triste primato che conferma il fallimento delle politiche industriali e lavorative della nostra regione a guida centrodestra. A differenza di altre che sono riuscite a mantenere lo stesso livello di fatturato, come la Lombardia che rimane la regione con il fatturato più alto, la Liguria è tra le peggiori. La perdita di oltre il 18 per cento è un dato preoccupante, che viene sottovalutato da questa Giunta che con Bucci ha deciso di non individuare un assessorato allo sviluppo economico, all’industria, alla blu economy, ma ha pensato di affidare un capitolo così importante a un consigliere di supporto. Da anni chiediamo un cambio di passo nelle politiche industriali, ma abbiamo assistito sempre e solo a una negazione della realtà e a una propaganda il cui unico obiettivo era nascondere la realtà, ma di fronte ai numeri c’è poco da nascondere la Liguria perde posizioni in modo drastico. Il fallimento della giunta regionale parte da qui”. Così Davide Natale segretario PD Liguria commentando i dati del termometro dell’economia realizzato da Unimpresa sulla base della fatturazione elettronica nei primi nove mesi del 2024, uscito su Città della Spezia (leggilo qui ) ieri.