Omicidio ad Aulla: trentenne in carcere, disposta l’autopsia sulla vittima

Nuovi dettagli sull’omicidio che ha scosso Aulla, dove sabato scorso un uomo di 52anni è stato trovato privo di vita in una casa occupata. Stando a quanto riferito in una nota diffusa dall’Arma dei Carabinieri la vittima e il presunto aggressore, un 30enne, entrambi di origine marocchina alcune ore precedenti al delitto avrebbero avuto una violenta lite per la quale si era reso necessario un primo intervento dei militari. Da quel primo diverbio il più giovane si era dovuto recare al Pronto soccorso di Pontremoli per una serie di ferite, lievi, provocate da un’arma da taglio guaribili in qualche giorno. Dalla ricostruzione degli eventi fornita dagli investigatori al rientro a casa del trentenne si sarebbe consumato il dramma: un’altra lite, cruenta e sfociata con la morte del 52enne. I due uomini erano regolari sul territorio nazionale ed erano già noti alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei Carabinieri la scena del crimine è stata congelata e ai loro occhi si presentava “un locale in completo stato di degrado”. Di lì a poco i militari hanno individuato il possibile autore del delitto, il 30enne appunto, che “in stato di agitazione è stato accompagnato nella Caserma della Compagnia di Pontremoli”.

