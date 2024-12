Operaio trova duemila euro al bancomat e cerca i proprietari per restituirli: “Non mi sarei mai permesso di trattenere denaro che non mi appartiene”

Ha atteso per oltre venti minuti che arrivasse il proprietario dei duemila euro che aveva trovato in un bancomat di Viale Italia. Per lui restituire quella somma era un dovere morale e quindi ha chiesto aiuto: ora quei soldi sono ben custoditi in attesa che i legittimi proprietari vengano a reclamarli. Parte da qui una storia tutta spezzina che sotto Natale spinge a pensare che l’onestà non sia un valore sparito nelle pieghe del tempo. A raccontarla a Città della Spezia sono i suoi protagonisti.

Tutto è cominciato nella giornata di ieri quando il signor Hossen Monir si è recato allo sportello bancario di Intesa San Paolo di Viale Italia per un’operazione. L’uomo è un operaio elettricista di origine bangladese e lavora da anni per KD Navale Srl, azienda specializzata in cantieristica navale, impianti elettrici civili e industriali.

Durante l’utilizzo del dispositivo, ha fatto l’inaspettata scoperta: qualcuno aveva dimenticato all’interno della macchina ben duemila euro con tutta probabilità prelevati in precedenza. Molto sorpreso e al contempo agitato il signor Hossen ha raccolto il denaro e, con grande senso di responsabilità, ha atteso per 20 minuti fuori dalla banca nella speranza che il legittimo proprietario tornasse a riprendersi la somma. Non vedendo nessuno, sopraffatto dall’incertezza, ha deciso di contattare il suo datore di lavoro, Attia Ayman, amministratore delegato della KD Navale Srl.

Attia Ayman, cinquant’anni nato in Egitto e cittadino italiano da oltre vent’anni residente alla Spezia, si è recato personalmente presso la filiale per assistere il dipendente. Insieme, hanno informato il direttore della banca, concordando una soluzione appropriata per custodire e restituire il denaro. “Hossen ha agito in modo esemplare – ha dichiarato Attia Ayman – Sono orgoglioso di avere dipendenti come lui nella mia azienda. I miei collaboratori, molti dei quali stranieri, si sono sempre dimostrati onesti e professionali. Questo è un chiaro esempio di come l’immigrazione regolare possa rappresentare un valore positivo e inclusivo per la nostra società”.

Hossen Monir e Attia Ayman, accompagnati dal figlio dell’imprenditore, Attia Kirolos che amichevolmente da tutti è chiamato “Kiro” si sono recati nuovamente in banca per restituire la cifra. Il personale della filiale sta ora lavorando per rintracciare il legittimo proprietario. Il signor Monir, con umiltà e fermezza, ha commentato l’accaduto: “Non mi sarei mai permesso di trattenere denaro che non mi appartiene. Credo che ognuno debba guadagnare ciò che ottiene con il proprio sudore e con un lavoro onesto”.

Anche il giovane Kiro ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Il gesto compiuto dal nostro dipendente ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Per questo atto di grande responsabilità, abbiamo deciso di premiarlo con un piccolo riconoscimento. Crediamo molto nell’importanza della responsabilità e nell’immagine del nostro personale, soprattutto perché negli ultimi anni stiamo collaborando con clienti di rilievo nel mercato alcuni leader del settore degli yacht. L’azienda sta crescendo sempre di più e per noi è un onore contribuire allo sviluppo economico della città della Spezia, creando nuove opportunità di lavoro per i cittadini di questa meravigliosa comunità”.

