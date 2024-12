Orlando entra in consiglio da ex deputato: “La nostra sarà un’opposizione costruttiva”

“Siamo assolutamente costruttivi come opposizione, poi ci saranno invece posizioni diverse sulle quali ci confronteremo. Mi auguro nel merito e non con una delegittimazione degli interlocutori che purtroppo ha caratterizzato la realtà di questi mesi e anche le prime battute di questa consigliatura”. Lo ha detto Andrea Orlando in occasione del consiglio regionale odierno, il primo da quando l’ex ministro ha annunciato le proprie dimissioni da parlamentare per guidare la compagine del Partito Democratico all’interno del parlamentino ligure.

Il prossimo test elettorale non dovrebbe essere lontano. A Genova c’è da trovare un nuovo sindaco dopo la decisione di Marco Bucci di lasciare in corsa per accettare la candidatura della coalizione di centrodestra alla Regione Liguria. “Il passaggio di venerdì è molto semplice: noi abbiamo messo insieme una coalizione delle idee, una serie di relazioni con la città che costituiscono la base di partenza per la sfida. Le vogliamo mettere a disposizione di chi dovrà lavorare, ovvero le forze politiche genovesi, nella costruzione di una candidatura e di un programma. Non buttare via quello che di buono abbiamo realizzato e provare a partire da lì. Contemporaneamente annunceremo che le liste che mi hanno sostenuto si trasformeranno nelle province in un’associazione che cercheranno di dare una mano a tenere il rapporto col civismo, fattore importante di queste elezioni, sia per il centrodestra che per il centrosinistra. La somma delle due liste che mi hanno sostenuto fanno attorno al 7%, una prova consistente”.

