Santa Corona, chiusura e spostamento del padiglione Negri. De Vincenzi e Liscio: “Siamo sconcertati. Le speranze di rivedere il punto nascite sono quasi esaurite”

Pietra Ligure. “E’ passata poco più di una settimana da quando, come Amministrazione comunale, abbiamo partecipato all’inaugurazione della nuova ala dedicata ai codici rossi del Pronto Soccorso del Santa Corona. In quell’occasione, abbiamo espresso una certa soddisfazione per una nuova apertura, ribadendo, al contempo, la necessità di mantenere e incrementare tutte le attività legate al Dea di secondo livello, oltre al ripristino di quei servizi e di quei reparti chiusi da molto tempo, in primis il punto nascite. Nei giorni scorsi, purtroppo, l’entusiasmo per le cose buone portate a compimento da Asl 2 ha dovuto lasciare posto, con uno sconcerto che non nascondiamo, ad una ulteriore preoccupazione per l’ennesima chiusura in seno all’ospedale Santa Corona”, lo affermano il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e il consigliere delegato alla sanità pubblica e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona, Giovanni Liscio.

Il padiglione Negri non ospiterà più i reparti di degenza che verranno trasferiti in blocco presso la ex ostetricia e ginecologia, nel padiglione 17/ Spotorno. “Questo significa sostanzialmente una cosa sola: che le speranze di rivedere a Pietra Ligure il punto nascite sono ridotte ormai ai minimi termini, per non dire del tutto esaurite”, aggiungono.

