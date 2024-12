Serie D, caos Albenga: in attesa della conferenza stampa, le nostre domande

L’Albenga, specialmente in Serie D, è tra quelle poche realtà del calcio locale per cui l’interesse travalica il mondo degli appassionati coinvolgendo anche chi è fuori dal mondo del calcio. Una squadra, come il Savona, che si identifica molto con un luogo o una zona anche in virtù della lunga tradizione. Va da sé che i riflettori siano sempre puntati e che l’attenzione per le vicissitudini del club bianconero siano sempre alte. E per questo ha subito creato perplessità nella scorsa primavera il silenzio che ha accompagnato l’arrivo al comando del club della coppia formata da Cristian Candela, commercialista lombardo, e Nicola Bisazza, dirigente sportivo. Nessuna conferenza stampa, comunicazione pari a zero. Tuttavia, il racconto dell’estate è stato come giusto che sia scevro da qualsiasi pregiudizio e i fatti hanno parlato di una squadra costruita bene – seppur con grande ritardo rispetto ai canoni della categoria – e di un allenatore, Mariotti, con ottime credenziali poi rispettate.

Che l’aria intorno al Riva non fosse delle migliori però, era già noto. L’iscrizione al campionato di Serie D arrivata all’ultimo secondo e una rosa assemblata in toto dopo la partita persa con l’Imperia facevano presagire a un ingranaggio mancante tra club, piazza e gruppo squadra. Infatti, solo dopo quella partita, si è iniziato ad ufficializzare i vari acquisti del club, alcuni avevano già preso parte a quella partita, altri sono arrivati dopo.

