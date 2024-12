Sestri: uxoricidio, capitan Bregante a processo il 20 maggio

Martedì 20 maggio, prima udienza del processo a Gian Paolo Bregante, 74 anni, il comandante di Sestri Levante che lo scorso 19 settembre uccise la moglie Cristina Marini, 72 anni, nella loro abitazione di via antica Romana. Bregante subito dopo l’uxoricidio chiamò i carabinieri. L’uomo era esasperato per la condizione della moglie colpita da un grave esaurimento nervoso che rifiutava l’idea di essere malata e rifiutava di curarsi. L’omicidio è stato registrato da una telecamera che il figlio della coppia aveva installato nella casa dei genitori per verificare le loro condizioni. La Corte d’Assise che giudica Bregante sarà presiedutra da Massimo Cusatti; l’omicida, che ha ottenuto gli arresti domiciliari, è difeso dai legali Sara Bellomo e Paolo Scovazzi.

Nella foto i due coniugi

