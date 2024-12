Si cerca la cagnolina Lula, scappata da Ceparana

Alla redazione arriva una richiesta di aiuto per la scomparsa di Lula, cagnolina di 6 anni, circa 4 kg. E’ scappata domenica mattina da Ceparana e si è diretta in zona rampe entrando in autostrada direzione Sarzana. Ha percorso l’autostrada arrivando sino all’autogrill e lo ha superato. L’ultimo avvistamento risale a domenica intorno alle 17.00 sempre in autostrada, zona Santo Stefano. “E’ molto spaventata, non provate a prenderla, segnalate ai numeri del volantino”, comunicano dalla famiglia. Qua sotto il volantino con foto e contatti:

