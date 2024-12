Toti, con il patteggiamento scatta anche la Severino: senza la riabilitazione non potrà più candidarsi a governatore o sindaco

Genova. Si chiuderà domani il patteggiamento per Giovanni Toti. L’ex governatore non sarà in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni ma attraverso il suo avvocato Stefano Savi patteggerà una pena a due anni e tre mesi convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà, come ufficio stampa e pubbliche relazioni, nella sede della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori.

Toti aveva già formulato una prima proposta di lavori socialmente utili che tuttavia era stata rigettata dal giudice perché definita non idonea. Oltre alla posizione di Toti si chiuderà anche quella dell’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini (tre anni e sei mesi) e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli (tre anni e tre mesi).

