Università di Genova, fa discutere la proposta del rettore di alzarsi lo stipendio ma l’ateneo: “Previsto dalla legge”

Genova. Fa discutere la proposta dei vertici dell’Università di Genova di ritoccare al rialzo il compenso del rettore, notizia riportata dal giornale online Open e parzialmente rettificata ma non smentita dall’Ateneo.

In sostanza, Unige, sulla base di una norma nazionale, ha chiesto di poter sfruttare alcuni risparmi di cassa – in particolare, legati a un abbassamento dei costi delle utenze – per aumentare lo stipendio del rettore Federico Delfino. Una mossa che, riporta lo stesso quotidiano, è stata tentata anche da altre università ma che a Genova è particolarmente sostanziosa.

