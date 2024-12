“Voltapagina! Natale alle porte”, laboratorio didattico alla Beghi

Natale nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio. Sabato 21 dicembre alle 10.30 alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” dal titolo “Voltapagina! Natale alle porte”. Il grande giorno è alle porte, c’è bisogno di dare una mano a Babbo Natale. Ci pensiamo noi, costruendo, ritagliando e colorando i regali e i doni che Babbo Natale dovrà consegnare ai bambini di tutto il mondo. Faremo letture e giochi a tema natalizio per immergerci nel clima di festa con grande divertimento. Il laboratorio didattico è gratuito, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Si consiglia la prenotazione.

Info e prenotazioni.

Via del Canaletto, 100 – La Spezia – Tel. 0187.727885

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com