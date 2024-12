Waterfront, Rsa Mazzini, trasporto pubblico e scuole: bocciati gli emendamenti della minoranza. “Intanto il Comune spende soldi per i like su Facebook”

E’ un bilancio di fine anno negativo quello che i consiglieri comunali di opposizione tracciano in riferimento all’attività politica e amministrativa del sindaco Pierluigi Peracchini, della giunta e della maggioranza comunali al termine del 2024.

Disinteresse per l’andamento del comparto sanitario, assenza di pianificazione e programmazione, sperpero di soldi pubblici in attività di comunicazione a senso unico, svendita del patrimonio pubblico e carenza di rispetto istituzionale nei confronti della minoranza e dei suoi diritti. Questi, a grandi linee, i problemi sui quali i rappresentanti del centrosinistra spezzino si sono concentrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo civico, all’indomani della seduta in cui il consiglio comunale ha approvato la delibera sul bilancio di previsione 2025/2027.

