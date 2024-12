Genova. Continua l’attività di contrasto all’abbandono dei veicoli sul territorio comunale. Venerdì scorso e lunedì mattina, agenti della polizia locale dei distretti Medio Ponente e Ponente hanno proceduto alle operazioni di rimozione di quattro autovetture e tre motocicli in stato d’abbandono.

Le strade interessate sono state via Borzoli, via Montecchi, piazzale Muratore, via Agosti per il Medio Ponente e via Diano Marina, via Ungaretti (Lavatrici), via Podestà (Cep) per il Ponente.

