Camogli: approvato il bilancio 2025-2027, senza alcun voto contrario

Il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Camogli è stato approvato con nove voti della maggioranza e con tre astensioni dell’opposizione. Un risultato positivo per la giunta Anelli che dai banchi della minoranza ha ottenuto anche riconoscimenti, non su tutto, ma su molte delle decsioni assunte.

Il Consiglio comunale di Camogli ha preso avvio con l’approvazione di una variazione al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, illustrata dall’assessore Emanuela Caneva. In pratica le giornate di esenzione dall’imposta passano da 10 a 7. La decisione sulla scorta di una richiesta da parte delle associazioni di categoria alla quale l’amministrazione comunale ha aderito. Caneva ha illustrato le idee per potenziare la promozione turistica anche con una maggiore partecipazione alle fiere di settore.

