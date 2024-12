Casermette, il consorzio “Sinergie nautiche Levante ligure” si aggiudica all’asta l’ex Fusione tritolo per poco più di 2 milioni

Com’era prevedibile il consorzio “Sinergie nautiche Levante ligure” si è fatto avanti e si è aggiudicato i 38mila metri quadrati del compendio “ex Fusione tritolo” messi all’asta dal Comune della Spezia e sui quali sorgerà il Distretto della nautica di Pagliari – Fossamastra, a valle della convenzione siglata nei mesi scorsi tra Comune della Spezia, Autorità di sistema portuale e lo stesso consorzio. L’aggiudicazione è avvenuta lo scorso 13 dicembre, quando è stata aperta la busta contenente l’unica offerta pervenuta per il lotto, che aveva una base d’asta di 2 milioni e 164mila euro. Il plico, pervenuto alle 9.42 del giorno seguente riportava la firma di Giovanni Battagli, presidente del consorzio.

Preso atto che non c’erano concorrenti, il presidente dell’asta Massimiliano Curletto, dirigente comunale del Patrimonio, ha registrato il rialzo minimo di 21mila previsto per legge e ha poi assegnato il lotto per la somma di 2 milioni e 185mila euro.

Il compendio “ex Fusione Tritolo” e si sviluppa all’interno degli oltre 58mila metri quadri oggetto della concessione che Palazzo civico aveva concesso al consorzio per la realizzazione del progetto, tanto che nella stessa documentazione che accompagna le tavole di inquadramento urbanistico si specificava che “l’aggiudicatario dovrà mantenere in essere il contratto di concessione e il successivo accordo modificativo stipulato tra società privata e amministrazione comunale”.

