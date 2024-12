Dentro il mondo di Degli Innocenti: “Lo studio mi aiuta a migliorarmi. E a Babbo Natale ho chiesto di rimanere lassù in classifica”

Ventuno anni e tanta voglia di crescere e imparare. Duccio Degli Innocenti si è affacciato al mondo Spezia in punta di piedi e negli ultimi due mesi, dopo tanto lavoro, è riuscito a raccogliere i primi risultati. Il giovane centrocampista toscano è entrato sempre di più nelle rotazioni di mister Luca D’Angelo, che ha saputo aspettare il ragazzo e che ora raccoglie i frutti del lavoro svolto, trovandosi in rosa un’alternativa di alto livello in più tra cui scegliere. “D’Angelo lo devo solo che ringraziare. All’inizio era normale che avessi meno spazio e ha sempre cercato di gestirmi bene, ha provato a farmi crescere in allenamento, dandomi l’opportunità quando me lo meritavo di più. Nella gestione è un allenatore forte, così come lo è in campo”, racconta il centrocampista toscano a Città della Spezia.

Dopo un anno da rookie nel pittoresco Lecco del presidente Di Nunno, per Duccio in estate è arrivato il salto allo Spezia, con cui sta crescendo di allenamento in allenamento: “All’inizio sono arrivato un po’ tardi in preparazione, quindi i primi mesi mi sono serviti per entrare nei meccanismi della squadra e capire le idee del mister. Ora sono entrato nelle rotazioni, sono contento, sto lavorando per trovare sempre più spazio, perché giocare è fondamentale e solo giocando riesci a crescere sempre di più”, prosegue l’ex Empoli, che parla poi del suo ruolo: “Nasco come play, l’anno scorso ho fatto tutta la seconda parte di campionato a Lecco come play, ma mi piace fare anche la mezzala. Quando c’è bisogno mi piace giocare anche più avanti: hai più spazi, sei più libero, mi piace fare anche quel ruolo lì. Ora mi sento bene ed è un periodo in cui mi sento particolarmente in forma, sono molto contento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com