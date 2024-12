E’ ufficiale: il Genoa venduto all’imprenditore rumeno Dan Sucu

Genova. Il Genoa è stato venduto all’imprenditore rumeno Dan Şucu. A comunicarlo è la società stessa in una nota ufficiale.

“Il Genoa Cricket and Football Club – si legge – comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu. L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa Cfc, lasciando in minoranza i precedenti soci”.

