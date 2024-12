Genoa, parla Sucu: “Avvierò una collaborazione con alcuni club dell’Europa dell’Est”

Genova. “Desidero avviare una collaborazione di successo tra il Genoa e alcuni club dell’Europa dell’Est, tra cui il Rapid Bucarest. Vedremo sicuramente giovani calciatori italiani iniziare la loro carriera in questi club, giocando non solo nei campionati nazionali di riferimento, ma anche nelle Coppe e competizioni europee. Al contempo alcuni tra i migliori talenti di questi Paesi avranno la possibilità di giocare, con la maglia del Genoa, in uno dei campionati più importanti del mondo come quello italiano”.

È uno dei primi punti nel programma di Dan Șucu, nuovo azionista di maggioranza del Genoa col 77% delle quote dopo aver sottoscritto per intero l’aumento di capitale da 45 milioni. Fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania con oltre 2.200 dipendenti, Șucu è presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania, e risulta già proprietario del Rapid Bucarest.

» leggi tutto su www.genova24.it