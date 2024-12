Inaugurata Loano Medica: “Portiamo la figura del medico nel futuro: campagne di prevenzione per pazienti cronici e educazione alla salute”

Loano. E’ operativa da luglio, ma è stata inaugurata ufficialmente questa mattina Loano Medica, la nuova “casa della salute” loanese che riunisce i medici di medicina generale Marco Astegiano, Daniela Lanza, Antonio Sanna, Gianluigi Bocchio e Mirko Siri. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco (e medico della struttura) Bocchio, l’assessore Manuela Zunino, il direttore socio-sanitario di Asl2 Monica Cirone e il direttore del distretto sanitario finalese Amatore Morando.

Come spiega Marco Astegiano, l’intento del progetto è quello di “ricreare un centro di medici di medicina generale (e senza specialisti) che diventi, così come era stato con la vecchia Loano Salute, il punto di riferimento per i loanesi ed i pazienti dei paesi limitrofi. E’ nota, infatti, la generale carenza di medici di medicina generale, perciò è importante che anche gli abitanti delle altre località vicine a Loano possano avere un riferimento di questo tipo”.

