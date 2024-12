Incidente mortale in porto, sindacati a palazzo San Giorgio: “Sostegno economico alla famiglia di Giovanni e subito tavolo sulla sicurezza”

Genova. Attivarsi immediatamente su come sostenere la famiglia del lavoratore scomparso e organizzare da subito i preposti tavoli sulla sicurezza per fare con urgenza il punto della situazione e porre rimedio ai tutti quelli che possono essere i margini di rischio. Questo in sintesi l’esito dell’incontro avvenuto questo pomeriggio presso palazzo San Giorgio tra sindacati e i vertici di Autorità di sistema portuale, tra cui l’ammiraglio Massimo Seno, a seguito del drammatico incidente che ha portato alla morte di un portuale mentre era al lavoro in banchin.

“Sono essenzialmente due le cose che faremo immediatamente – spiega a Genova24 Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl a margine dell’incontro – la prima è quella di sostenere la famiglia di Giovanni, vittima di un incidente atroce quanto drammatico. In secondo luogo abbiamo predisposto una seduta del tavolo di igiene e sicurezza, che speriamo si possa fare prima di Natale, per poter mettere nero su bianco le tante richieste dei lavoratori del porto“.

