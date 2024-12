Lsct chiude il 2024 con 1,1 milione di Teu e punta al 2025 con ulteriori prospettive di crescita. Nel mirino anche l’avvio dei lavori del nuovo terminal Ravano

La Spezia container terminal si appresta a chiudere in maniera positiva un 2024 che non era certamente iniziato sotto i migliori auspici e a guardare avanti con un orizzonte di crescita fatto di volumi commerciali e investimenti in infrastrutture, tecnologie e personale.

Già sul finire del 2023 la crisi nel Mar Rosso aveva colpito duramente i traffici e dopo settimane con pochissime navi all’ormeggio, proprio quando il sistema logistico mondiale stava iniziando a riassorbire gli effetti della chiusura di Suez, il gruppo Contship, socio di maggioranza del terminal spezzino, ha dovuto fare i conti con la scomparsa di Cecilia Eckelmann Battistello, fondatrice e pilastro della società.

Un lutto pesante, preceduto da un’altra grave perdita, quella del Responsabile unico del progetto della gara per l’ampliamento del terzo bacino portuale.

