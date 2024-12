Provincia, a Diego Distilo le deleghe ai lavori pubblici, dimensionamento scolastico e trasporti

Albenga. “Dall’elezione del 29 settembre, secondo più votato nella coalizione di centro destra, non avevo più detto nulla in merito pur già partecipando alla vita dell’ente Provincia. Il presidente, che ringrazio, mi ha conferito le deleghe ai Lavori Pubblici, Dimensionamento scolastico e Trasporti. Incarichi molto importanti che porterò avanti con grande serietà e ascoltando tutto il territorio”, lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale e provinciale albenganese Diego Distilo.

“E’ davvero stimolante per me ricoprire questi incarichi- spiega -. Devo dire che già dopo aver preso contatto con gli uffici ho potuto trovare in Provincia del personale altamente qualificato e molto disponibili, insieme tracceremo un percorso importante per organizzare e programmare i futuri interventi sia per l’ordinaria amministrazione che per quella straordinaria”.

