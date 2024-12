Rigassificatore, il comitato “QuelliDellaCatena” alla Regione: “La nostra attesa si è esaurita, mettere nero su bianco i comuni intenti”

Savona. Il Comitato Civico #quellidellaCATENA #qdC, parte del movimento civico contrario al riposizionamento del rigassificatore Italis Lng già Golar Tundra nella rada portuale di Savona-Vado Ligure, da tempo osserva attento quanto la nuova politica regionale in riassetto post-elettorale propone: “La nostra attesa si è esaurita. Con l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale, i lavori sono ripartiti e dalla nuova Giunta è lecito aspettarsi la medesima solerzia mostrata dal Consiglio Comunale del Comune di Genova nel novembre 2023, quando approvava a maggioranza una mozione per favorire politiche pro-rigassificatore, con i favori dell’allora Sindaco Marco Bucci, ora neo Presidente della Regione Liguria”.

“Il nostro Comitato è rimasto impermeabile alle recenti promesse elettorali, non cedendo alle sirene ammaliatrici di chicchessia e registrando ad oggi solo patinati annunci a mezzo stampa, conditi spesso da schermaglie politiche che poco hanno a che fare con i nostri obiettivi. Il palcoscenico si è chiuso da tempo ed è giunto il momento di mettere nero su bianco i comuni intenti espressi verbalmente da tutti gli esponenti della politica regionale, affiancando il nostro movimento civico e ponendo le basi per un fronte comune contrario al progetto: serve una mozione, un ordine del giorno condiviso che sbrogli la matassa lasciata in eredità dalla precedente amministrazione regionale e che rigetti in toto il progetto, rifiutando la nomina di un nuovo Commissario, men che meno se legato al territorio, senza ulteriori proclami e inutili passerelle”.

