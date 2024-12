‘Santa’: mensa scolastica, la Giunta cancella il prelievo retroattivo a copertura degli aumenti

Con un messaggio sui propri social, il Sindaco Guglielmo Caversazio ha annunciato la delibera di Giunta che cancella il prelievo retroattivo effettuato dall’azienda che ha in gestione la mensa scolastica sul conto degli utenti, a copertura degli aumenti in vigore da settembre ma entrati a regime solo nei giorni scorsi. Questi aumenti, da 5.30 a 5.80 euro, premette il post, erano stati oggetto di una delibera della Giunta precedente, datata novembre 2023.

“Purtroppo – argomenta il Sindaco – abbiamo dato per scontato che chi si era assunto l’onere della decisione avesse predisposto nei mesi successivi la fase comunicativa, quella che informa l’utente dell’avvenuto aumento. Così non è stato. Dato che i mali non vengono mai da soli, è accaduto poi che per motivi del gestore, indipendenti dalla nostra volontà, l’aumento sia entrato a regime non a settembre, all’avvio dell’anno scolastico, ma a dicembre, con conseguente prelievo retroattivo”.

