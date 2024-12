“Sportivo ligure dell’anno”: premiati Francesco Bocciardo, Alice D’Amato e Ilaria Spirito

Genova. La cerimonia del 32° premio “Lo sportivo ligure dell’anno”, assegnato da Regione Liguria su indicazione del Comitato regionale per lo sport, ha visto aggiungere all’albo d’oro del riconoscimento i nomi del nuotatore Francesco Bocciardo, della ginnasta Alice D’Amato e della pallavolista Ilaria Spirito. Questi i tre atleti che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e internazionale e che sono stati premiati questo pomeriggio nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria.

“L’edizione 2024 del premio ci consente di sottolineare ancora una volta lo straordinario successo della spedizione ligure alle Olimpiadi di Parigi – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Tre ori olimpici e paralimpici non si vincono per caso, ma al contrario sono il frutto del duro lavoro di atleti, tecnici e società. Francesco, Alice e Ilaria sono esempi per migliaia di giovani liguri e aiutano le istituzioni a promuovere tutti i valori che lo sport porta con sé. I loro risultati non fanno altro che confermare la grande vocazione sportiva del nostro territorio che sarà ulteriormente celebrata nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport”.

» leggi tutto su www.genova24.it