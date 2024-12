Accusa un malore e batte la testa durante il rifornimento di un rimorchiatore in porto: 50enne portato d’urgenza in ospedale

Si trovava in banchina, nei pressi dell’autobotte che aveva condotto in Calata Malaspina per fare rifornimento a uno dei rimorchiatori ormeggiati, quando è stato colto da un malore in seguito al quale ha perso l’equilibrio ed è caduto, battendo violentemente il capo.

E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando non erano ancora le 14, e a rimanere coinvolto è un lavoratore spezzino di cinquant’anni.

In pochi istanti sono stati mobilitati i soccorsi e sul posto sono arrivati l’automedica Delta 1 del 118 e la Pubblica assistenza della Spezia.

Il cinquantenne è stato poi accompagnato d’urgenza in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia.

