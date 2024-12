Alassio, inaugurazione per l’opera dell’artista Rudy Mascheretti donata alla scuola “Ollandini”

Nella mattinata odierna, presso l’istituto secondario di primo grado “M.M. Ollandini” di Alassio si è svolta l’inaugurazione della grande opera pittorica donata dall’artista alassino Rudy Mascheretti alla scuola. Il dipinto, delle dimensioni di 300×200 cm, rappresenta un inno alla gioventù e alle speranze degli studenti, ed è stato concepito come emblema del percorso verso la conoscenza e il futuro. È stata offerta alla scuola per ribadire il valore della conoscenza e della cultura, come veicolo di crescita personale e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Il titolo “Verso l’orizzonte” esprime il desiderio dell’artista che ciascun giovane possa perseguire i propri obiettivi con passione e determinazione. Mascheretti – che ha anche inteso omaggiare con la sua opera uno dei simboli della città, avendo raffigurato il Pontile Bestoso percorso da numerosi giovani – ha condiviso durante l’inaugurazione il suo ricordo degli anni trascorsi nella scuola, sottolineando l’importanza delle esperienze di vita e degli insegnamenti ricevuti. Mascheretti ha altresì ringraziato le istituzioni e la dirigenza scolastica per il supporto ricevuto, con l’augurio che il suo dipinto possa ispirare generazioni di studenti a esplorare il mondo con ottimismo e intraprendenza.

