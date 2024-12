Arcola, eletto presidente Consiglio comunale. L’attacco: “Risarcimento a Italia viva”

Ferdinando Coppola è da ieri sera presidente del Consiglio comunale di Arcola. Il consigliere comunale di maggioranza, esponente di Italia Viva, delegato allo Sport, è stato eletto a scrutinio segreto nel corso della seduta consiliare di ieri con 11 voti su 15. Coppola raccoglie dunque il testimone dalla sindaca Monica Paganini, che ha ricoperto la carica in questi primi mesi di consiliatura; e che ha aperto la discussione sull’elezione del presidente illustrando le ragioni che hanno portato la giunta a inserire la pratica all’ordine del giorno della seduta. “Abbiamo iniziato questa consiliatura con la via più semplice, cioè affidare al sindaco la presidenza del Consiglio comunale – ha detto Paganini -. E’ un’attività che può richiedere diversi gradi di impegno, anche in considerazione del lavoro consiliare. E già da questi primi mesi abbiamo attivato una serie di attività di commissione – una serie di attività che sicuramente dovranno aumentare -, le necessarie attività propedeutiche alle frequenti sedute consiliari; e contemporanemante sta aumentando l’attività di coordinamento che è propria del sindaco su tante attività che si sono nel frattempo accumulate e che hanno bisogno di essere seguite e che non sono state delegate o non sono state accettate in termini di delega: ad esempio sul trasporto pubblico locale e su tanti altri temi di coordinamento relativi a scadenze anche di enti esterni al Comune, quale l’Ato idrico; quindi con la giunta abbiamo fatto una serie di considerazioni e per questo inizio 2025 abbiamo proposto la presa in carico della presidenza da parte di un consigliere”.

“Quando ho visto l’ordine del giorno ho pensato a un refuso, a un errore di compilazione. Mai mi sarei aspettato che la solerte giunta e il sindaco ripensassero a questa ipotesi. Mi ero appassionato a questo tema subito dopo il primo consiglio, dissi subito che la sindaca invadeva gli spazi, che era a volte anche eccessiva nelle repliche, d’altronde gestendo lei tempi e modi… – le parole del consigliere di maggioranza Enrico Vesco -. Ritendendo giusto dare al Consiglio l’autorevolezza di un presidente, proposi immediatamente una mozione, inserita nell’ordine del giorno della seduta del 30 luglio scorso, raccogliendo anche la condivisione di alcuni consiglieri di maggioranza, di cui non farò nomi per non esporli a qualche preoccupante ritorsione. Dopodiché presentai quel documento e mi trovai solo, senza sostegno nemmeno da parte di chi prima mi aveva invitato ad andare avanti. Quella sera la sindaca mi disse che la mozione non sarebbe stata votata; chiesi un rinvio, ma lei aveva fretta di bocciarla, tanto è vero che alla fine la ritirai perché in caso di bocciatura non avrei potuto ripresentarla”. L’ex assessore regionale ha quindi proseguito: “Io e il consigliere Magliani abbiamo successivamente presentato una mozione per destinare l’indennità destinata al presidente alle pubbliche assistenze di Arcola e Romito. Ora mi chiedo: è possibile, sindaca, le sembra serio, mettere al secondo punto della seduta odierna la votazione del presidente e al tredicesimo posto la nostra mozione? E’ una cosa che intacca il senso del ridicolo. Una maggioranza che vuole rappresentare al meglio i cittadini che l’hanno eletta, convocava una riunione di maggioranza non ancora a ordine del giorno redatto, come invece è stato fatto, e si poneva la questione dell’elezione del presidente, chiedendo: che cosa ne pensate? Avremmo potuto ritirare la nostra mozione e oggi dare vita a una discussione”. E ha aggiunto: “C’è già un predestinato per la carica e penso che la nomina del presidente non sia un’esigenza legata alla funzionalità del Consiglio, ma serva alle forze politiche che hanno egemonizzato l’amministrazione comunale (il riferimento è a Pd e Italia viva, ndr), lasciando fuori Rifondazione e un indipendente come me, per sanare un po’ di tensioni interne alla maggioranza, non certo alimentate dal sottoscritto e dal consigliere Magliani. Tensioni che partono dalle elezioni regionali, nell’ambito delle quali Italia viva ha subito un torto che io riconosco essere stato grave: c’erano già manifesti del vice sindaco Tinfena ovunque…”, parole quest’ultime riferite alla mancata candidatura dell’esponente renziano, a manifesti affissi, complice il saltar dell’intesa tra Iv e resto del centrosinistra. “Oggi non siamo più a quella richiesta iniziale alla quale anche noi avevamo dato un valido contributo, oggi è qualcosa di più profondo, di più politico – ha concluso Vesco -. Contesto il metodo con cui si è affrontata tale questione – poteva essere concertata e concordata meglio -, mi dissocio da tutta l’elaborazione che avete portato avanti e deciderò nel segreto del voto cosa fare”.

