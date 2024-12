Auto si ribalta in via Martiri del Turchino: tre persone in ospedale tra cui un bimbo di due anni

Genova. Incidente autonomo questo pomeriggio in via Martiri del Turchino sulle alture di Pra’. Un’auto, per cause da accertare, si è ribaltata poco dopo le 15 del pomeriggio. Sul posto l’automedica Golf5 inviata dalla centrale del 118 e due pubbliche assistenze.

Sono state accompagnate precauzionalmente in ospedale una donna anziana, portata al pronto soccorso dell’Evangelico di Voltri e una mamma con un bimbo di due anni portati all’ospedale Gaslini. Sono tutti stati inviati con il “codice giallo”, più che altro per la dinamica e i necessari accertamenti.

