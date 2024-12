Bucci blocca i lavori per la sede di via Fieschi, regionali in rivolta: “In ufficio abbiamo 15 gradi”

Genova. Lavoratori della Regione Liguria in rivolta contro la decisione di bloccare i lavori di riqualificazione della sede di via Fieschi, uno dei primi atti del governatore Marco Bucci, arrivato il mese scorso come un fulmine a ciel sereno. Sulla scrivania dell’ex sindaco c’è una lettera, inviata dalla Rsu e indirizzata anche all’assessore Ripamonti, al segretario generale Giampellegrini e al direttore generale Poggi, in cui i delegati denunciano pesanti criticità negli uffici delle due torri e chiedono al presidente un incontro urgente.

I dipendenti – denunciano i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa Ral – sono “costretti spesso a lavorare in condizioni fortemente disagiate, per non dire preoccupanti (temperature interne che superano i 35 gradi durante l’estate e scendono a 15 gradi in inverno), a causa del cronico malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e della carenza di isolamento termico degli edifici. Per non parlare delle infiltrazioni che interessano diversi uffici regionali. Tale situazione, che si protrae da anni, rende improcrastinabile l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria programmati dalla precedente amministrazione e risulta, pertanto, a noi incomprensibile la revoca dell’assegnazione dell’appalto recentemente disposta, della quale abbiamo appreso attraverso notizie di stampa”.

» leggi tutto su www.genova24.it