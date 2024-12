Il primo giorno di Dan Sucu a Villa Rostan è stato all’insegna dell’incontro con i dirigenti e la squadra per poi seguire l’allenamento della vigilia. Sabato farà il suo esordio sugli spalti del Ferraris nella sfida contro il Napoli.

Il tecnico Vieira intanto recupero Ekuban mentre non rischiera De Winter ed Ekhator dopo gli infortuni che li hanno tenuti fuori per alcune settimane: torneranno a disposizione probabilmente per l’ultima del 2024 ad Empoli.

