Camogli: concerto aperitivo e gospel, la domenica a Teatro si fa in due

Alle ore 12.00, il consueto Concerto Aperitivo, una matinée domenicale molto apprezzata dal pubblico e diventata ormai caratteristica dei cartelloni del “Sociale”. In programma, un capolavoro assoluto della musica da camera ottocentesca e, forse, di tutti i tempi: il Quartetto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, op. 47 di Robert Schumann. Composta in soli sei giorni, tra il 24 e il 30 ottobre 1842, l’opera è tra le più coinvolgenti e trascinanti create dal compositore tedesco, per i suoi contrasti e per la bellezza delle idee melodiche. A interpretare questa pagina altissima, il Nut Piano Quartet, formato da Clarissa Carafa al pianoforte, Francesca Giordanino al violino, Riccardo Memore alla viola e Marco De Masi al violoncello.

