Centinaia di sagome nel cimitero, il simbolo dei giovani sotto le bombe: l’iniziativa di SoCrem a Staglieno

Genova. È stato presentato questa mattina, presso la sede di So.Crem in via Lanfranconi il progetto “Sagome 547”, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla condizione dei giovani nel mondo, affrontando temi cruciali come le guerre, la malnutrizione e l’indifferenza di una parte della società. Nel caso specifico il progetto si concretizza con un’installazione artistica composta da centinaia di sagome alte circa 120 cm, ciascuna rappresentante un giovane colpito dalle problematiche globali. Alla conferenza stampa, aperta da lvano Malcotti presidente So.Crem Genova, sono intervenuti Marta Brusoni, assessore ai servizi civici del Comune di Genova, e Mario Mascia, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, che ha messo in evidenza l’importante sociale dell’attività di Socrem e lanciato la proposta di azioni a favore dei bisognosi, anche nel settore del fine vita.

“Siamo onorati di partecipare ad un progetto così importante e ci auguriamo possa valorizzare sempre di più questa meraviglia artistica che è il Cimitero Monumentale di Staglieno. So.Crem ancora una volta vuole abbracciare la città con progetti di respiro nazionale”, ha spiegato in conferenza stampa Ivano Malcotti. Poi ha lanciato un nuovo progetto di Scuola della Pace, per il quale proprio ieri sono stati definiti i principi. Presente anche il consigliere regionale Stefano Giordano, che ha ribadito l’impegno per infanzia e minori.

