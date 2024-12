“Facciamoli diventare grandi insieme”: ultimo weekend per la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon

Liguria. Continua anche in provincia di Savona la campagna di Natale di Fondazione Telethon, con la maratona sulle reti Rai: un weekend all’insegna della solidarietà e dell’impegno, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. Solo uno sforzo collettivo, che coinvolge l’intera società, può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Questo concept guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, sempre più centrali in un momento così importante per Fondazione Telethon e nella partnership con Rai.

Per sostenere la ricerca, arrivano in 25 banchetti in Liguria e in 4.500 punti di raccolta in Italia, i nuovi Cuori di cioccolato, la golosa novità della campagna di piazza di Natale della Fondazione: due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore, nei due gusti tradizionali cioccolato al latte e fondente, racchiusi in due magnifiche scatole scrigno con chiusura a calamita, ideali per essere riutilizzate. I cioccolatini sono avvolti da un incarto in alluminio in due colori diversi a seconda del gusto (blu per il cioccolato al latte e rosso per il fondente), sul quale sono stampate dolcissime dediche da condividere con le persone che amiamo.

» leggi tutto su www.ivg.it