In consiglio comunale torna (dopo anni) il tema della moschea, ma la proposta del Pd resta incagliata

Genova. Era da anni che in consiglio comunale a Genova non si parlava della costruzione di una moschea cittadina, intesa come luogo di culto per i cittadini di fede islamica più strutturato rispetto alle varie sale di preghiera già esistenti nei vari quartieri. La questione è stata portata all’attenzione dell’aula, nel corso della lunga discussione sul bilancio, con un ordine del giorno presentato da Simohamed Kaabour, consigliere del Pd.

Il documento di Kaabour impegnava il sindaco e la giunta a istituire “un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti della comunità musulmana genovese” che avesse “come obiettivo la costruzione di una moschea che funga anche da luogo di culto e centro per il dialogo interreligioso”.

» leggi tutto su www.genova24.it