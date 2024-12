Deboli piogge su Centro-Levante con possibili rovesci e isolati temporali tra pomeriggio e sera a Levante. Assenza di piogge a Ponente dove però in serata non si esclude qualche rovescio su Imperiese. Nella notte deboli nevicate oltre i 1000m su versanti padani di Levante.

TEMPERATURE: In lieve aumento sia le minime che le massime, in calo in serata su zone centrali per l’ingresso di venti di tramontana.

