La Cairese non decolla, Boveri: “Stiamo lavorando bene, errore di De Mori? Anche io ho sbagliato”

Cairo Montenotte. Dopo un avvio di campionato convincente, la Cairese ha iniziato una crisi di risultati che dura ormai da due mesi. Difficoltà causate anche dai tanti infortuni che hanno portato all’esonero di mister Boschetto e all’arrivo di Nappi sulla panchina gialloblù. Ma il cambio di allenatore non ha portato i frutti sperati. Appena tre pareggi e una vittoria contro l’Albenga – che fa poco testo – in otto partite. Contro il Città di Varese una prova comunque di carattere nonostante la sconfitta per 1 a 0.

Si è rivisito in campo il capitano Emanuele Boveri: “Sicuramente sono felice di essere tornato a lottare con i compagni dopo un mese e qualcosa fuori sicuramente ne avevo bisogno e avevo proprio voglia di essere con loro a battagliare in qualsiasi campo. Di questo sono contento, peccato per il risultato. Dispiace”.

