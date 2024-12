LaMalaErba in concerto venerdì sera all’Arci Baccano

Questo venerdì 20 dicembre LaMalaErba sarà in concerto all’Arci Baccano dalle 22, mentre dalle 19.30 inizierà anche la cena con la degustazione selvaggia. Per la cena è richiesta la prenotazione.

L’ingresso è riservato ai soci Arci e Uisp.

Quella di venerdì sarà una serata dedicata alla musica elettronica con un’intro acustica dal sapore anni ’80. LaMalaErba presenta un repertorio che raccoglie brani, anche inusuali, della tradizione elettronica, trip hop dagli anni ’80 ai giorni nostri.

Per info e prenotazioni: 3384500482

