L’idea di Bucci per il 2025: un concorso di idee per cambiare bandiera e stemma della Liguria

Liguria. Addio alla bandiera e allo stemma della Regione Liguria, presto saranno rinnovati. Il presidente Marco Bucci, parlando coi giornalisti a margine della conferenza stampa dopo la seduta di giunta, si è “lasciato scappare” che all’inizio del prossimo anno sarà bandito un concorso di idee per sostituire i due simboli istituzionali dell’ente.

A normare lo stemma e la bandiera della Regione Liguria sono due leggi regionali datate rispettivamente 1985 e 1997. Secondo il testo più vecchio, lo stemma “è costituito da una caravella stilizzata, marginata in nero e colorata in argento, con vela bianca inquadrata da croce rossa con stelle d’argento nei riquadri“. Lo stesso provvedimento definisce anche il gonfalone, “costituito da un drappo a bande verticali di eguale larghezza colorate, da sinistra verso destra, di verde, di rosso e di azzurro mare“. Gli stessi colori sono stati ripresi più tardi per l’istituzione ufficiale della bandiera, che deve riportare al centro lo stemma.

» leggi tutto su www.ivg.it