LNI Savona, due medaglie d’argento e una di bronzo ai campionati regionali indoor

Genova. I campionati regionali e nazionali di canottaggio indoor si sono svolti domenica 15 dicembre a Genova nella sede della Canottieri Elpis, su una schiera di remoergometri e la proiezione sullo schermo della posizione virtuale di ogni vogatore, dove gli atleti della Lega Navale di Savona hanno conquistando due medaglie d’argento ed una di bronzo in riferimento alla fase regionale.

La formula prevedeva lo svolgimento delle gare in ogni regione per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale ed il trasferimento dei risultati in campo nazionale per il confronto fra tutte le regioni.

La prima medaglia d’argento è stata conquistata da Paola Maria Carlotta Malinconico nella categoria degli under 17 metri 2.000, con al via 6 concorrenti. Al termine di una gara molto combattuta che ha condotto spesso in testa, Paola è stata superata solo nel finale per pochi secondi dall’atleta del Rowing Club Genovese ma ha comunque ottenuto il suo miglior tempo assoluto di sempre che equivale ad una vittoria nella sfida a migliorare sempre. L’ottima prestazione di Paola è avvalorata anche dal 22° posto nella classifica nazionale su 55 concorrenti.

