Manutentori del verde: nuova legge per conferire direttamente nei centri di raccolta comunali

Confartigianato comunica importanti novità nel campo dei rifiuti per l’attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato. Una vittoria sindacale per la categoria della manutenzione del verde. Lo scorso 17 dicembre è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito il cosiddetto DL Ambiente. Di particolare rilevanza Confartigianato segnala che nella conversione è stato confermata la conferibilità di rifiuti simili agli urbani alle “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. Ciò comporta per le imprese del verde la possibilità di conferire direttamente nei centri di raccolta comunali ed operare con minori oneri a loro carico. Doveroso ricordare che tale risultato è frutto di una serrata interlocuzione protrattasi negli anni, tra Confartigianato Imprese del Verde ed il Ministero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’area Ambiente Confartigianato, tel. 018728651-11.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com