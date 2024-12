Natale e Capodanno all’AcquarioVillage di Genova: ecco il programma

Genova. L’AcquarioVillage si prepara a celebrare il periodo delle feste di Natale e Capodanno con un ricco calendario di iniziative.

L’Acquario di Genova organizza per le festività 2024/25 un palinsesto di appuntamenti speciali per approfondire la conoscenza delle scogliere coralline all’interno del nuovo percorso tematizzato dedicato a SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!; appuntamento con la Notte con gli squali per i più piccoli, domenica 22 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio il percorso guidato Dietro le quinte con 6 appuntamenti quotidiani; il 31 dicembre un’esclusiva proposta di serata per il Capodanno, per aspettare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare.

